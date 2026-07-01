Informations pratiques

Déols

Parcours photographique

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez participer à un parcours photographique dans la ville de Déols !

Munis de votre appareil photo, vous déambulerez dans la ville à la recherche d’éléments architecturaux et de détails à retrouver grâce à des indices, puis à immortaliser. .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

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English :

What is honey? What’s it good for? An experienced beekeeper will show you what honey is used for, its virtues and the products of the hive. A convivial moment to understand the stages in the life of the bee, the work carried out in the hive, and the role of the beekeeper.

L’événement Parcours photographique Déols a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY