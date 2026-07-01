UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Déols

Parcours photographique Déols

mercredi 29 juillet 2026 · Déols

Parcours photographique Déols

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 rue de l'Abbaye
Ville
36130 Déols
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Déols

Parcours photographique

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez participer à un parcours photographique dans la ville de Déols !
Munis de votre appareil photo, vous déambulerez dans la ville à la recherche d’éléments architecturaux et de détails à retrouver grâce à des indices, puis à immortaliser.   .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87  musee.deols@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is honey? What’s it good for? An experienced beekeeper will show you what honey is used for, its virtues and the products of the hive. A convivial moment to understand the stages in the life of the bee, the work carried out in the hive, and the role of the beekeeper.

L’événement Parcours photographique Déols a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY

À voir aussi à Déols (Indre)