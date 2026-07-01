Atelier Les confitures d’Eveline Déols
samedi 25 juillet 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Atelier Les confitures d’Eveline
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous au musée de l’Abbaye de Déols pour un atelier de fabrication de confiture avec Évelyne !
Évelyne vous racontera comment sélectionner les meilleurs fruits, la maîtrise et les techniques de cuisson pour créer des confitures délicieusement parfumées. .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Come to the D%E9ols Abbey Museum for a jam-making workshop with %C9velyne!
L’événement Atelier Les confitures d’Eveline Déols a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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