Déols

Sortie Espèces game

Chemin des Prés de Salle Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Lors de cette sortie proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels en Région Centre-Val de Loire, venez découvrir de manière ludique et amusante les prairies des Chènevières de Déols.

Venez résoudre une série d’énigmes autour des prairies en étant attentifs aux paysages, aux détails, aux particularités de cet îlot sauvage au cœur de l’agglomération castelroussine. Toutes ces énigmes vous conduiront à un trésor ! .

Chemin des Prés de Salle Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 antenne18-36@conservatoire-espacesnaturels-centre.org

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English :

During this outing proposed by the Conservatoire d’Espaces Naturels en Région Centre-Val de Loire, come and discover in a playful and amusing way the meadows of Chènevières of Déols.

L’événement Sortie Espèces game Déols a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme