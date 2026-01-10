Déols

Fête de la nature

Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La ville de Déols vous propose de partir à la découverte de l’Écoparc à travers plusieurs animations et stands autour de la nature et de la biodiversité.

Laissez-vous guider, en famille ou entre amis, le temps d’une demi-journée par ceux qui connaissent et préservent les joyaux de cet espace naturel sensible.

Au coucher du soleil, venez flâner dans les allées du marché artisanal, au rythme du groupe Miksita, tout en savourant les gourmandises préparées par le service restauration de la ville de Déols. .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The town of Déols invites you to discover the Écoparc through a series of events and stands focusing on nature and biodiversity.

L’événement Fête de la nature Déols a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme