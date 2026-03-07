L’aéroport de Châteauroux-Centre Déols
L’aéroport de Châteauroux-Centre Déols mardi 7 juillet 2026.
Déols
L’aéroport de Châteauroux-Centre
RN 120 Déols Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Il y a un siècle naissait l’aéroport de Châteauroux. Ce dernier a connu son heure de gloire entre 1951 et 1967, période durant laquelle il a accueilli une base américaine de l’OTAN. Une visite à ne pas manquer !
Aujourd’hui connu par-delà nos frontières pour abriter l’une des plus longues pistes d’atterrissage d’Europe, l’aéroport est réputé pour son importante activité de fret et la présence sur son tarmac du Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport. Lors d’une visite intimiste découvrez les dessous de cette structure unique et ses nombreux projets.
Une copie de votre pièce d’identité vous sera demandée lors de votre inscription. Sans cela, vous ne pourrez pas accéder à l’aéroport.
Votre carte d’identité vous sera également demandée à l’entrée de l’aéroport.
Visite à destination des adultes. 6 .
RN 120 Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
As part of its summer season, Châteauroux Berry tourism offers you every Tuesday to discover one of the essential sites of the city, the airport of Châteauroux-Centre. A visit not to be missed!
L’événement L’aéroport de Châteauroux-Centre Déols a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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