La confrontation de la correspondance de Maurice Dupin, père de George SAND, avec les résultats de la fouille archéologique du camp de Boulogne par D.Dubant. Déols

La confrontation de la correspondance de Maurice Dupin, père de George SAND, avec les résultats de la fouille archéologique du camp de Boulogne par D.Dubant.

Route du Régiment Normandie Niémen Déols Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion de l’année George Sand et du thème des JEP, Didier Dubant se propose de vous faire découvrir les lettres de Maurice Dupin, père de George Sand, aide de camp du Général Dupont, adressées à sa mère Marie Aurore de saxe puis à son épouse Sophie, mère de George Sand,

La conjugaison de l’année George Sand et du thème National des JEP Le patrimoine en danger permet à Didier Dubant, avec le soutien des Amis de La Martinerie et du Souvenir Napoléonien, de confronter la correspondance de Maurice Dupin avec les résultats de la fouille archéologique du Camp de Boulogne dans le département du Pas-de-Calais.

Il existe 33 lettres écrites entre le 20 juillet 1803 et le 21 novembre 1805. Ces lettres, conservées à la mairie de Paris n’ont jamais été publiées, Didier Dubant dispose de toutes les transcriptions réalisées par Frédéric Lemaire, chercheur à l’INRAP.

George Sand dans Histoire de ma vie en a publié quelques-unes mais elle les a partiellement réécrites, raccourcies, remaniées et recomposées. Ces lettres seront exposées le jour de la conférence .

Route du Régiment Normandie Niémen Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 27 07 lesamisdelamartinerie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the Year of George Sand and the theme of JEP, Didier Dubant invites you to discover the letters written by Maurice Dupin, father of George Sand and aide-de-camp to General Dupont, to his mother Marie Aurore de saxe and then to his wife Sophie, mother of George Sand,

L’événement La confrontation de la correspondance de Maurice Dupin, père de George SAND, avec les résultats de la fouille archéologique du camp de Boulogne par D.Dubant. Déols a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY