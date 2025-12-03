Les Bal(l)ades du Conservatoire Déols
Les Bal(l)ades du Conservatoire Déols mercredi 3 juin 2026.
Les Bal(l)ades du Conservatoire
Avenue Paul Langevin Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-06-03
fin : 2026-06-03
2026-06-03
Le troisième rendez-vous de 2026 aura lieu au Centre Socioculturel Paulette Gilet, préparez-vous pour un concert exceptionnel !
Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70
English :
The third event of 2026 will take place at the Centre Socioculturel Paulette Gilet, so get ready for an exceptional concert!
