Les Bal(l)ades du Conservatoire Déols

Les Bal(l)ades du Conservatoire

Avenue Paul Langevin Déols Indre

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

2026-06-03

Le troisième rendez-vous de 2026 aura lieu au Centre Socioculturel Paulette Gilet, préparez-vous pour un concert exceptionnel !

Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

English :

The third event of 2026 will take place at the Centre Socioculturel Paulette Gilet, so get ready for an exceptional concert!

