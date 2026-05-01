Nuit européennes des musées Déols
Nuit européennes des musées Déols samedi 23 mai 2026.
Déols
Nuit européennes des musées
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le musée de l’abbaye vous ouvre ses portes pour une soirée au cœur d’un lieu millénaire.
De 18h à 19h30, en famille ou entre amis, venez découvrir l’histoire passionnante de l’Abbaye de Déols à travers un parcours photo qui vous fera explorer ce monument dans ses moindres recoins. Munis de votre appareil photo, vous déambulerez à la recherche d’éléments architecturaux et d’œuvres à retrouver grâce à des indices, puis à immortaliser.
À partir de 20h, la soirée se poursuit dans une ambiance intimiste avec une nuit mélodique au musée. Les voix d’autrefois résonneront à travers un parcours musical allant du Moyen Âge tardif à la période baroque, interprété par le trio Serenata.
Deux représentations de 45 minutes sont proposées à 20h et 21h30. .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Thursdays at the museum: Hunting in the Middle Ages : an essential and symbolic activity Workshop for children aged 8 to 14.
L’événement Nuit européennes des musées Déols a été mis à jour le 2026-05-06 par BERRY
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