Déols

Balade nature Reconnaitre les plantes sauvages comestibles

Rue des Prés de Derrière Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Avec le printemps, les plantes sont de retour et leurs fleurs s’épanouissent. Plusieurs espèces sont comestibles et nous apprendrons à les reconnaître. Dégustation de tartes aux orties prévue !

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Rue des Prés de Derrière Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 47 23 21 sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org

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English :

With spring, plants are back and their flowers are blooming. Several species are edible, and we’ll be learning how to recognize them. Nettle pie tasting included!

L’événement Balade nature Reconnaitre les plantes sauvages comestibles Déols a été mis à jour le 2026-04-19 par BERRY