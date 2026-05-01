Déols

Reconnaître les plantes sauvages comestibles

Chemin des Prés de Salle Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le dimanche 17 mai une balade nature reconnaître les plantes comestibles au cœur des Prairies des Chènevières, sur la commune de Déols. Cette animation se déroule dans le cadre de l’opération Naturellement dehors (ARB).

Se régaler de la nature !

Avec le printemps, les plantes sont de retour et leurs fleurs s’épanouissent. En compagnie de Gisèle, Conservatrice bénévole du site, venez apprendre à reconnaître les plantes présentes au cœur des prairies et découvrir celles qui sont comestibles. Gisèle vous expliquera comment le cueillir, les préparer et présentera quelques recettes. Ortie, Consoude, Lierre terrestre, Sureau noir et beaucoup d’autres espèces seront les stars de cette balade à la découverte des plantes comestibles. Dégustation de tartes aux orties à la fin de l’animation. .

Chemin des Prés de Salle Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 antenne18-36@conservatoire-espacesnaturels-centre.org

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English :

On Sunday May 17, the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire is offering a nature walk entitled Recognizing edible plants in the heart of the Prairies des Chènevières, in the commune of Déols. This event is part of the Naturellement dehors (ARB) operation.

L’événement Reconnaître les plantes sauvages comestibles Déols a été mis à jour le 2026-05-04 par BERRY