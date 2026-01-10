Parcours photographique & concert, Musée de l’abbaye de Déols, Déols

Parcours photographique & concert Samedi 23 mai, 18h30 Musée de l’abbaye de Déols Indre

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le musée de l’abbaye vous ouvre ses portes pour une soirée au cœur d’un lieu millénaire.

De 18h à 19h30, partez pour une découverte ludique et insolite de l’abbaye. Munis de votre appareil photo, vous déambulerez à la recherche d’éléments architecturaux et d’œuvres à retrouver grâce à des indices, puis à immortaliser.

À partir de 20h, la soirée se poursuit dans une ambiance intimiste avec une nuit mélodique au musée. Les voix d’autrefois résonneront à travers un parcours musical allant du Moyen Âge tardif à la période baroque, interprété par le trio Serenata.

Deux représentations de 45 minutes sont proposées à 20h et 21h30.

Gratuit – tout public. Réservation obligatoire. par mail musee@ville-deols.fr / tel. : 02 54 07 58 87 ou en ligne https://www.deols.fr/site-clunisien/#billetterie

Musée de l’abbaye de Déols 6 rue de l’abbaye 36130 Déols Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire http://deols.fr https://www.facebook.com/AbbayeDeols?locale=fr_FR [{« link »: « mailto:musee@ville-deols.fr »}, {« link »: « https://www.deols.fr/site-clunisien/#billetterie »}] De l’édifice roman le plus important du Berry, ne demeurent plus aujourd’hui que quelques rares témoignages : le clocher, orné de chapiteaux remarquables, le mur gouttereau sud, les arcades gothiques du cloître, la cuisine des moines, la salle du trésor, un morceau d’absidiole du XIe siècle et une des cryptes les plus vastes d’Europe actuellement sous la route d’Issoudun et pour l’instant non accessible au public.

La collection lapidaire du musée offre un aperçu de la qualité de la sculpture de l’abbaye. Des chapiteaux à décor végétal côtoient sirènes tentatrices, monstres et êtres hybrides. D’autres pièces symbolisant des scènes de la bible sont de véritables chefs d’œuvre de l’art roman tel que le magnifique tympan de la porte nord, un Christ en majesté du XIIe siècle.

Dans le musée, une projection géante permet une immersion totale au cœur de l’abbaye grâce à une restitution 3D. La visite virtuelle permet de visiter les différentes parties de l’édifice comme il était à l’époque.

Une borne interactive propose de visualiser le plan de l’abbaye, d’observer sous différents angles quelques pièces architecturales et donne un aperçu historique. Adresse : Musée de l’abbaye de Déols, 6 rue de l’abbaye, 36130 Déols

Train : Gare de Châteauroux, puis prendre le bus Place Voltaire ligne 2

Autoroute : A 20, sortie 12

Ligne de bus : Ligne 2

Parking : parking gratuit à proximité situé rue Jean Jaurès (voitures) et parking gratuit du Centre Socio Culturel, avenue Paul Langevin (voitures). Place autocar le long de la rue Paul Langevin (gratuit).

Accessibilité : Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et des places réservées aux personnes handicapées sont à proximité du musée.

Le musée de l’abbaye vous ouvre ses portes pour une soirée au cœur d’un lieu millénaire.

©Ville de Déols