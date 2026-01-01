Exposition de peinture Déols

Exposition de peinture

5 Avenue Paul Langevin Déols Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-10

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-10

Pour faire écho au thème des Nuits de la lecture “Villes & campagnes”, dix artistes explorent deux univers opposés mais complémentaires à travers une quarantaine de peintures. Bruit, foule, authenticité, dépaysement, tranquillité…

Et vous, que préférez-vous ?

L’image de carte postale de la campagne ou l’agitation vibrante de la ville ? .

5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

English :

Echoing the theme of the Nuits de la lecture: Cities & Countryside , ten artists explore two opposing but complementary universes in some forty paintings. Noise, crowds, authenticity, change of scenery, tranquillity?

