Atelier pédagogique Une histoire/Ton œuvre : les mots de George Sand sur des airs de Chopin à vos crayons !

5 Avenue Paul Langevin Déols Indre

Début : Mercredi 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-22 2026-04-25

Venez écouter les mots de George Sand, les visualiser au travers de différents artistes peintres, et à votre tour, les mettre en images par la création de votre œuvre toute personnelle sur des airs de Chopin !

Public 5-14 ans .

5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

English :

Come and listen to the words of George Sand, visualize them through the eyes of various painters, and in turn, put them into images by creating your own personal work to the music of Chopin!

