Les américains à La Martinerie Déols
Les américains à La Martinerie Déols mardi 7 juillet 2026.
Déols
Les américains à La Martinerie
Route de Lignières Déols Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Découvrez l’histoire fascinante de la présence américaine sur la base militaire de La Martinerie à Déols lors d’une visite dédiée.
De 1951 à 1967, cette base a accueilli jusqu’à 10 000 militaires américains, transformant la vie locale et laissant une empreinte durable sur la région. Pour enrichir votre expérience, la Maison départementale de la mémoire militaire propose des expositions et des témoignages sur ce chapitre important de l’histoire locale. 5 .
Route de Lignières Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Discover the history of the American presence in Châteauroux (1951-1967) at the Maison départementale de la mémoire militaire. An immersive visit to the former La Martinerie base, where you can meet the 10,000 GIs and learn about life around this NATO base. A little-known page of the Cold War.
L’événement Les américains à La Martinerie Déols a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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