Déols

Les américains à La Martinerie

Route de Lignières Déols Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Découvrez l’histoire fascinante de la présence américaine sur la base militaire de La Martinerie à Déols lors d’une visite dédiée.

De 1951 à 1967, cette base a accueilli jusqu’à 10 000 militaires américains, transformant la vie locale et laissant une empreinte durable sur la région. Pour enrichir votre expérience, la Maison départementale de la mémoire militaire propose des expositions et des témoignages sur ce chapitre important de l’histoire locale. 5 .

Route de Lignières Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Discover the history of the American presence in Châteauroux (1951-1967) at the Maison départementale de la mémoire militaire. An immersive visit to the former La Martinerie base, where you can meet the 10,000 GIs and learn about life around this NATO base. A little-known page of the Cold War.

L’événement Les américains à La Martinerie Déols a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme