Informations pratiques

Déols

Visite L’architecture de l’abbaye

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-21

Découvrez le décor sculpté de l’abbaye et les messages qu’il délivre à l’époque où la société était très codifiée et majoritairement illettrée.

L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fut l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry. Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XII? et le XIV? siècle. Aujourd’hui grâce à des tablettes équipées de la réalité augmentée, il est possible de se projeter dans l’Abbaye et de comprendre sa grandeur passée. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Discover the abbey’s carved decorations and the messages they convey %E0 l’%a time when society was highly regimented and largely illiterate.

L’événement Visite L’architecture de l’abbaye Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme