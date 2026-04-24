Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée Le trésor oublié de Bernon

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez participer à la chasse au trésor pour retrouver le trésor oublié de Bernon !

La légende raconte qu’au cours de sa vie, Bernon, le 1er abbé de l’abbaye, accumula un grand trésor qu’il cacha à l’abri des regards avant d’emporter son secret dans sa tombe. Serez-vous capable de le retrouver ?

Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Come join the treasure hunt to find Bernon’s forgotten treasure!

L’événement Les jeudis au musée Le trésor oublié de Bernon Déols a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme