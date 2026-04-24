Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols
jeudi 13 août 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez créer un tableau avec des éléments trouvés dans la nature !
En utilisant leur imagination, les enfants assemblent des feuilles, des brindilles, des fleurs, des graines ou des cailloux pour créer un tableau unique et coloré.
Enfant de 8 à 14 ans. Sur réservation. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Come create a painting using elements found in nature!
L’événement Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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