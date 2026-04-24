Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez créer un tableau avec des éléments trouvés dans la nature !

En utilisant leur imagination, les enfants assemblent des feuilles, des brindilles, des fleurs, des graines ou des cailloux pour créer un tableau unique et coloré.

Enfant de 8 à 14 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Come create a painting using elements found in nature!

L’événement Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme