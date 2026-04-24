Cluédo Géant Déols
mercredi 12 août 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Cluédo Géant
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Un vol a eu lieu à l’Abbaye ! Si vous vous sentez l’âme d’un enquêteur ou d’une enquêtrice, venez nous aider à étudier les indices et interroger les suspects afin de démasquer le coupable. À moins que vous n’ayez vous-même quelque chose à vous reprocher ?
A partir de 12 ans. Sur réservation. .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
A theft has occurred at the Abbey! If you feel like a detective, come help us examine the clues and question the suspects to uncover the culprit. Unless, of course, you have something to hide yourself?
L’événement Cluédo Géant Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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