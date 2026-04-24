Informations pratiques

Déols

Cluédo Géant

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Un vol a eu lieu à l’Abbaye ! Si vous vous sentez l’âme d’un enquêteur ou d’une enquêtrice, venez nous aider à étudier les indices et interroger les suspects afin de démasquer le coupable. À moins que vous n’ayez vous-même quelque chose à vous reprocher ?

A partir de 12 ans. Sur réservation. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

A theft has occurred at the Abbey! If you feel like a detective, come help us examine the clues and question the suspects to uncover the culprit. Unless, of course, you have something to hide yourself?

L’événement Cluédo Géant Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme