Informations pratiques

Déols

Atelier Maroquinerie et joallerie

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 15:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fanny et Emeline vous présenteront leur collection d’objets en cuir et de bijoux artisanaux. Après cette découverte, vous réaliserez votre propre création, accompagnés de leurs précieux conseils et de leur savoir-faire.

A partir de 10 ans. Sur réservation. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Fanny and Emeline will present their collection of leather goods and handmade jewelry. After exploring the collection, you’ll create your own piece, guided by their expert advice and craftsmanship.

L’événement Atelier Maroquinerie et joallerie Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme