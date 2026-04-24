Informations pratiques

Déols

Atelier Les savons de Claire

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Claire vous apprendra les bases de la fabrication du savon, les choix d’ingrédients et les techniques de moulage.

Tout public, sur réservation. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Claire will teach you the basics of soap making, how to choose ingredients, and molding techniques.

L’événement Atelier Les savons de Claire Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme