Déols

Les p’tits philosophes

5 Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les p’tits philosophes Les ateliers pour se questionner et questionner le monde Thème le langage humain.

À l’heure où les écrans occupent une grande place, les ateliers Les P’tits Philosophes invitent les enfants de 8 à 12 ans à s’exprimer et à débattre autour de grandes questions bonheur, justice, liberté, temps…

Guidés par Gianni Fidanzi, étudiant en master MEEF et titulaire d’une licence de philosophie, les enfants confronteront leurs idées à celles des grands auteurs pour des échanges vivants et passionnants. Le savoir ne se construit jamais seul, apprenons à penser collectivement ! .

5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

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English :

In the run-up to Christmas, volunteers from the Lire et faire lire association have prepared some tender tales and stories for the children.

L’événement Les p’tits philosophes Déols a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme