Marine en tournée, Déols

Marine en tournée

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Marine n’en finit plus de séduire. Auteure-compositrice et interprète hors norme, elle a fait de son cœur maladroit un immense succès. Son premier album, déjà certifié platine, réunit des collaborations avec Eddy de Pretto, Ben Mazué ou encore Gaëtan Roussel.

Elle y signe plusieurs tubes dont Ma Faute (certifié diamant), Cœur maladroit (certifié or) et son nouveau hit Escroc .

La gagnante de la Star Academy 2024, solaire, attachante et spontanée, a aussi démontré qu’elle savait transmettre toute son émotion sur scène lors de sa première tournée débutée fin 2025, qui se déroule à guichets fermés et se prolongera jusqu’en 2027. 45 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Marine never ceases to seduce. An extraordinary singer-songwriter, her c?ur maladroit has become a huge success. Her first album, already certified platinum, features collaborations with Eddy de Pretto, Ben Mazué and Gaëtan Roussel.

