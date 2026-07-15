Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols
jeudi 16 juillet 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez participer à cet atelier pour apprendre à tailler des pierres !
Après avoir écouté les conseils d’un artisan tailleur de pierre, chaque enfant pourra s’initier à la taille de pierre en sculptant sa propre création.
A partie de 8 ans. Sur réservation. 9 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Come join %E0 this workshop to learn %E0 how to cut stones!
L’événement Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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