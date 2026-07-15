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Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols

jeudi 16 juillet 2026 · Déols

Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
6 Rue de l'Abbaye
Ville
36130 Déols
Département
Indre
Tarif
9 9 9 Tarif enfant

Déols

Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez participer à cet atelier pour apprendre à tailler des pierres !
Après avoir écouté les conseils d’un artisan tailleur de pierre, chaque enfant pourra s’initier à la taille de pierre en sculptant sa propre création.
A partie de 8 ans. Sur réservation. 9  .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87  musee@ville-deols.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join %E0 this workshop to learn %E0 how to cut stones!

L’événement Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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