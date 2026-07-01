Informations pratiques

Déols

Atelier Je fabrique mon savon

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Claire vous fera découvrir les bases de la saponification à froid, une méthode douce et écologique.

Vous fabriquerez votre savon à base produits naturels que vous pourrez emporter.

A partie de 10 ans. Sur réservation. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Claire will introduce you to the basics of cold saponification, a gentle and eco-friendly method.

L’événement Atelier Je fabrique mon savon Déols a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme