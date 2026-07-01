Atelier Je fabrique mon savon Déols
mercredi 15 juillet 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Atelier Je fabrique mon savon
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Claire vous fera découvrir les bases de la saponification à froid, une méthode douce et écologique.
Vous fabriquerez votre savon à base produits naturels que vous pourrez emporter.
A partie de 10 ans. Sur réservation. .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Claire will introduce you to the basics of cold saponification, a gentle and eco-friendly method.
L’événement Atelier Je fabrique mon savon Déols a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Déols (Indre)
- Les jeudis au musée Deviens tailleur de pierre Déols 16 juillet 2026
- Sortie Espèces game Déols 19 juillet 2026
- Visite guidée de l’église Saint-Étienne, ses cryptes et son clocher Déols 22 juillet 2026
- Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols 23 juillet 2026
- Marché Gourmand du Berry Déols 24 juillet 2026