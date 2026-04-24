Visite guidée de la Maison Départementale de la Mémoire Militaire, Maison départementale de la mémoire militaire, Déols

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Départementale de la Mémoire Militaire 19 et 20 septembre Maison départementale de la mémoire militaire Indre

Groupe limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les Amis de La Martinerie vous proposent des visites guidées, pour découvrir le passé militaire de la base de La Martinerie et du département de l’Indre.

10 salles d’exposition sont à votre disposition pour vous raconter la présence des armées françaises et étrangères (en particulier celle des Américains) dans le département de l’Indre, l’histoire de l’aviation, du 90ème RI, du Service de Santé, du CISM, de l’ESMAT et du 517ème RT…

Maison départementale de la mémoire militaire Route du régiment Normandie-Niemen ex route de Lignières, 36130 Déols Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire 06.72.69.30.40 https://les-amis-de-la-martinerie.org Située sur l’ancienne route de Lignières, dans l’ancien bâtiment ayant abrité la mission de liaison franco-américaine puis les maîtres ouvriers (tailleurs et bottiers), cette maison départementale de la mémoire militaire vous propose de revivre le passé militaire du département de l’Indre et, en particulier, celui de l’ancienne base militaire de La Martinerie. parkings gratuit, accès PMR.

Les Amis de La Martinerie vous proposent des visites guidées, pour découvrir le passé militaire de la base de La Martinerie et du département de l’Indre.

© Jean-Jacques Bérenguier