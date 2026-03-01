Déols fait son carnaval !

Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous samedi 28 mars pour un après-midi festif, coloré et sucré à partager en famille ou entre amis, sur le thème gourmand Les friandises.

13h00 Atelier maquillage gratuit à l’école Paul Langevin. Un moment créatif pour transformer petits et grands en douceurs acidulées !

15h00 Départ du défilé devant la salle Paulette Gillet, Avenue Paul Langevin. Venez vibrer au rythme de Les Belk’ des Antilles, de la Fanfare de St Genou et de la parade de l’échassière avec Lucine, artiste de cirque. Couleurs, musique et bonne humeur garanties !

16h00 Village Carnaval au Mail, Avenue Paul Langevin, embrasement des bonshommes Carnaval, concours du plus beau costume (Inscription en ligne). Jeux et structures gonflables pour les enfants et village gourmand pour ravir toutes les papilles

Alors, sortez vos plus beaux déguisements sucrés, laissez parler votre imagination et venez célébrer le Carnaval de Déols ! .

Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 19 14

English :

Join us on Saturday March 28 for a festive, colorful and sweet afternoon to share with family and friends, on the gourmet theme of sweets.

L’événement Déols fait son carnaval ! Déols a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme