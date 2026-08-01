Informations pratiques

Déols

Festivités à Brassioux !

31 Allée des Eglantines Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour une soirée conviviale et festive au Complexe sportif de Brassioux ! Une soirée gratuite, familiale et pleine d’émotions à ne pas manquer !

Dès 18h, flânez autour des stands du Marché des Producteurs de Pays et laissez-vous tenter par de savoureuses spécialités berrichonnes.

À 18h30, place à la musique avec le groupe Melt in Pop, un quatuor castelroussin qui revisite avec énergie les grands classiques pop et rock des années 80 et 90.

À 21h30, direction le stade Joseph Boréan pour la projection du film Un p’tit truc en plus.

Synopsis Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, en se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des ennuis… mais aussi d’une formidable aventure humaine qui va les changer à jamais. .

31 Allée des Eglantines Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 19 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a fun and festive evening at the Brassioux Sports Complex! A free, family-friendly evening full of excitement—don’t miss it!

L’événement Festivités à Brassioux ! Déols a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme