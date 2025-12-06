Thé dansant du Comité des fêtes

Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes.

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes. .

Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com

English : Thé dansant du Comité des fêtes

Come and dance the tea dance organized by the Comité des fêtes.

L’événement Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays de Lauzun