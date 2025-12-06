Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun

Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun dimanche 3 mai 2026.

Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

2026-05-03

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes.
Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06  comitedesfeteslauzun@gmail.com

English : Thé dansant du Comité des fêtes

Come and dance the tea dance organized by the Comité des fêtes.

