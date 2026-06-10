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Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel

dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Jean-du-Bruel

Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
12230 Saint-Jean-du-Bruel
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Jean-du-Bruel

Thé dansant

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Une invitation à la danse proposée par l’association Lou Dansaïres
Animation musicale avec Didier Carrière (valses, tangos, tchatchas et autres madisons…). . Les danseurs auront la possibilité de déguster des gourmandises, thé et autres boissons et de se reposer confortablement grâce aux tables disposées pour l’occasion.
15h-19h, à la salle d’animation   .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 25 

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English :

An invitation to dance from the Lou Dansaïres association

L’événement Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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