Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Thé dansant
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Une invitation à la danse proposée par l’association Lou Dansaïres
Animation musicale avec Didier Carrière (valses, tangos, tchatchas et autres madisons…). . Les danseurs auront la possibilité de déguster des gourmandises, thé et autres boissons et de se reposer confortablement grâce aux tables disposées pour l’occasion.
15h-19h, à la salle d’animation .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 25
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English :
An invitation to dance from the Lou Dansaïres association
L’événement Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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