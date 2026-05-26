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Thé dansant Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan

Thé dansant Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Jardin des Thermes

Adresse : 14 Rue de Soulan

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Thé dansant

Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 16:30:00
fin : 2026-05-28 18:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Profitez d’un thé dansant convivial devant les thermes.
Déplacé dans le hall des thermes si intempéries.   .

Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

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English :

Enjoy a convivial tea dance in front of the thermal baths.

L’événement Thé dansant Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de St Lary|CDT65

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