Thé dansant Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan
Thé dansant Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan jeudi 28 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Thé dansant
Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 16:30:00
fin : 2026-05-28 18:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Profitez d’un thé dansant convivial devant les thermes.
Déplacé dans le hall des thermes si intempéries. .
Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Enjoy a convivial tea dance in front of the thermal baths.
L’événement Thé dansant Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de St Lary|CDT65
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