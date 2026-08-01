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Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois

dimanche 30 août 2026 · Saint-Sulpice-le-Guérétois

Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle André Bourliaud
Ville
23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois
Département
Creuse
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Thé dansant

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Thé dansant organisé par le Club des Aînés La Joie de vivre.
Après-midi animé par Ibiza.
Ouvert à tous.
Buvette et pâtisseries.   .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-06 par Creuse Tourisme

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