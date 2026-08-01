Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois
dimanche 30 août 2026 · Saint-Sulpice-le-Guérétois
Informations pratiques
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Thé dansant
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Thé dansant organisé par le Club des Aînés La Joie de vivre.
Après-midi animé par Ibiza.
Ouvert à tous.
Buvette et pâtisseries. .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-06 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse)
- Trail du Petit Brionnais Saint-Sulpice-le-Guérétois 27 septembre 2026
- Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois 19 décembre 2026