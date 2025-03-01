Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois

Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 20 décembre 2025.

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Course de 10 km.
Courses enfants.
Les bénéfices seront reversés à l’école de St Sulpice le Guérétois   .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 24 78  d.vareillaud@orange.fr

