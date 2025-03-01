Corrida de Noël

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Course de 10 km.

Courses enfants.

Les bénéfices seront reversés à l’école de St Sulpice le Guérétois .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 24 78 d.vareillaud@orange.fr

English : Corrida de Noël

German : Corrida de Noël

Italiano :

Espanol : Corrida de Noël

L’événement Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-02-25 par OT Grand Guéret