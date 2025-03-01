Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois
Corrida de Noël Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 20 décembre 2025.
Corrida de Noël
Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Course de 10 km.
Courses enfants.
Les bénéfices seront reversés à l’école de St Sulpice le Guérétois .
Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 24 78 d.vareillaud@orange.fr
