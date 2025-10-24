THE DEPECHE MODE EXPERIENCE ZENITH DE PAU Pau

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

THE ULTIMATE LIVE CELEBRATION

Une immersion totale dans l’univers de DEPECHE MODE !

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.

À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.

En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis THE DEPECHE MODE EXPERIENCE à l’honneur sur leur page Facebook officielle.

Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

