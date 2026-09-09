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THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles
mardi 29 septembre 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller Mardi 29 septembre, 20h50 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:50:00+02:00 – 2026-09-29T23:50:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:50:00+02:00 – 2026-09-29T23:50:00+02:00
THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr
Rencontre Cinémas Le Méjan (Actes Sud) THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller
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