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THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

mardi 29 septembre 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles

THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan (Actes Sud)
Adresse
Place Nina Berberova, Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller Mardi 29 septembre, 20h50 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:50:00+02:00 – 2026-09-29T23:50:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:50:00+02:00 – 2026-09-29T23:50:00+02:00

THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr
Rencontre Cinémas Le Méjan (Actes Sud) THE DOG STARS | Rencontre avec l’auteur Peter Heller

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