The Early Birds – Rock blues folk acoustique, En extérieur, 108 rue mouffetard 75005 paris, Paris

The Early Birds – Rock blues folk acoustique Dimanche 21 juin, 20h00 En extérieur, 108 rue mouffetard 75005 paris Paris

Concert en extérieur, rue piétonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Le duo acoustique « The Early Birds » est né de la rencontre de deux musiciens de la scène Rock / Blues.

Après de nombreuses années passées dans des groupes musicaux, Danièle et Michel ont ressenti le besoin de s’exprimer à travers un répertoire qui est à la base de leur passion musicale et dans lequel ils retrouvent toutes les couleurs et les émotions qui les ont construits musicalement.

Par leur réinterprétation de morceaux au départ composés pour des groupes électriques, The Early Birds racontent de manière plus intime et immédiatement accessible les grands moments du Country, du Blues et du Rock de ces dernières décennies.

De Jimi Hendrix et Joe Cocker, Dolly Parton et Sheryl Crow, Bryan Adams et Stevie Ray Vaughan, Prince et Amy Whinehouse, Eurythmics et Michael Jackson, et d’autres…

Le répertoire des Early Birds est comme une playlist intemporelle, rappelant à chacun les musiques qui ont façonné leur culture musicale.

En extérieur, 108 rue mouffetard 75005 paris 108 rue mouffetard 75005 paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France

Le duo acoustique « The Early Birds » est né de la rencontre de deux musiciens de la scène Rock / Blues.

© Gaëlle Bavouzet