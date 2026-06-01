The Grand Asylum lance Marylou, une nouvelle expérience horreur immersive unique à Montpellier

Montpellier, France – The Grand Asylum annonce l’ouverture de Marylou, une toute nouvelle expérience horreur immersive conçue pour repousser les limites de l’escape game traditionnel. Située à Montpellier, cette création originale plonge les participants dans une Amérique rurale inquiétante des années 70, où chaque détail contribue à brouiller la frontière entre fiction et réalité.

Plus qu’une simple salle d’escape game, Marylou propose une immersion complète reposant sur des décors cinématographiques, une mise en scène travaillée et une technologie sonore particulièrement avancée.

Parmi les innovations de cette nouvelle expérience figure un système audio spatial 8.1, permettant aux joueurs de percevoir précisément l’origine des sons dans l’espace. Bruits lointains, déplacements, ambiances et effets sonores sont diffusés de manière dynamique afin de renforcer le réalisme de chaque scène. Cette spatialisation sonore contribue à créer une immersion rarement proposée dans l’univers des loisirs immersifs.

Mais la véritable particularité de Marylou réside dans son évolution au fil de la journée.

L’expérience n’est pas identique selon l’heure de réservation. Les joueurs découvrent des ambiances sonores et visuelles différentes entre les sessions de jour et les sessions de soirée. La lumière, l’atmosphère générale et certains éléments de mise en scène évoluent naturellement afin de proposer une expérience cohérente avec le moment choisi.

Une réservation en pleine journée ne procurera donc pas les mêmes sensations qu’une session programmée en soirée. Cette approche permet aux participants de vivre une aventure plus réaliste et renforce l’impression d’être plongés dans un univers vivant qui évolue au fil du temps.

« Nous voulions créer une expérience qui donne l’impression que le lieu existe réellement, même lorsque les joueurs ne sont pas présents. Le système sonore spatial et les variations d’ambiance selon l’heure de jeu participent pleinement à cette volonté d’immersion », explique la direction de The Grand Asylum.

Autre particularité, Marylou peut être jouée de manière classique entre amis ou en famille, mais également avec des inconnus grâce à un système de sessions ouvertes. Cette formule, encore rare en France, ajoute une dimension psychologique supplémentaire puisque les participants découvrent l’aventure avec des personnes qu’ils ne connaissent pas.

Cette mécanique renforce les interactions, les réactions spontanées et l’imprévisibilité de certaines situations, offrant une expérience différente à chaque session.

Déconseillée aux moins de 14 ans, Marylou s’adresse aux amateurs de sensations fortes, aux passionnés d’escape games immersifs ainsi qu’aux groupes à la recherche d’une activité originale à Montpellier.

Avec cette nouvelle création, The Grand Asylum confirme sa volonté de développer des expériences immersives toujours plus poussées, où la technologie, la narration et les émotions sont placées au cœur du jeu.

Informations pratiques

Expérience : Marylou

Type : Horreur immersive

Lieu : Montpellier

Joueurs : de 2 à 8 participants

Sessions privées ou avec des inconnus

Système audio spatial 8.1

Ambiances visuelles et sonores évolutives selon l’heure de réservation

Durée : environ 60 minutes

À propos de The Grand Asylum :

The Grand Asylum est l’un des principaux acteurs de l’escape game immersif à Montpellier. L’enseigne propose plusieurs expériences mêlant décors cinématographiques, effets spéciaux, narration interactive et immersion sensorielle pour offrir aux joueurs des aventures uniques.