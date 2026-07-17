AGENDA · Le Mans
The Grandmaster, Les Cinéastes, Le Mans
lundi 27 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
The Grandmaster Lundi 27 juillet, 18h00 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00
Fin : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=QLXYB »}]
Rdv patrimoine – Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de Wing Chun (un des divers styles de Kung‐Fu) et futur mentor de Bruce Lee, mène une vie prospère à Foshan où il partage son temps entre sa …
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Maison du Pilier Rouge Le Mans 17 juillet 2026
- Tous au parc ! Rue Ampère Le Mans 17 juillet 2026
- AUx Sources de Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine Maison du Pilier Rouge Le Mans 17 juillet 2026
- Le Mans, l’été au bord de l’Huisne Le Mans 17 juillet 2026
- Le Mans Soirs d’été Vendredi 17 juillet Cour d’école Camille-Claudel Le Mans 17 juillet 2026