The Grandmaster, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

The Grandmaster Lundi 27 juillet, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00

Fin : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=QLXYB »}]

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