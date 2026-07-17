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The Grandmaster, Les Cinéastes, Le Mans

lundi 27 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

The Grandmaster, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

The Grandmaster Lundi 27 juillet, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00
Fin : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:02:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=QLXYB »}]
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