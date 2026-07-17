The Great Chevalier and The Pigeon Dance KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

The Great Chevalier and The Pigeon Dance

Jeudi 5 novembre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le célèbre Ballet National Folklorique du Luxembourg marque son retour à KLAP Maison pour la danse à l’occasion des 50 ans de The Pigeon Dance.

Le célèbre Ballet National Folklorique du Luxembourg marque son retour à KLAP Maison pour la danse à l’occasion des 50 ans de The Pigeon Dance, ballet mythique de Josiane Bal, ancienne directrice de la compagnie, et inspiré par l’iconique danse folklorique du même nom. Cette danse originelle demeure au cœur des liens indélébiles qui unissent KLAP au Ballet National. La soirée célèbre cette filiation unique en deux temps.







En première partie, M. Chevalier, enfant terrible de la danse folklorique contemporaine et nouveau directeur artistique du BNFL, revient lui-même sur cette scène chargée d’histoire pour rendre hommage à la célèbre Danse du Pigeon qui a inspiré ce ballet légendaire, et aux puissants liens entre KLAP et le Ballet. Dans une performance rare, intime et émotionnellement intense, l’ambitieux directeur et chorégraphe fait résonner plusieurs classiques emblématiques du répertoire. Cette rencontre exceptionnelle est suivie d’une séance de dédicaces avec M. Chevalier.







En deuxième partie est présenté le ballet lui-même. Créé en 1976 par Josiane Bal alors qu’elle dirigeait le Ballet National Folklorique du Luxembourg, The Pigeon Dance était un ballet opératique centré sur les fantasmes d’un pigeon rêvant d’être écrasé par un bouc. L’héritage de Josiane Bal demeure indissociable des circonstances tragiques de sa mort lors de la première représentation, après quoi le ballet fut perdu et ne subsista qu’à travers des souvenirs contestés.







Aujourd’hui, à l’occasion du 50e anniversaire de The Pigeon Dance et en commémoration de la mort de Madame Bal, Simone Mousset, directrice exécutive de la compagnie, remonte sur scène pour incarner une version personnelle et intime de ce joyau disparu du folklore luxembourgeois. Sur une nouvelle partition du compositeur français Nosfell, The Pigeon Dance revient comme un reliquat féministe du folklore luxembourgeois, résonnant à travers les générations de femmes artistes dont les histoires créatives ont été restreintes, déformées ou laissées inachevées. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The renowned Luxembourg National Folk Ballet is marking its return to %E0 KLAP Maison pour la danse %E0 to celebrate the 50th anniversary of *The Pigeon Dance*.

L’événement The Great Chevalier and The Pigeon Dance Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille