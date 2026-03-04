THE GREEN DUCK, La Grange de la Tremblay, Bois-d’Arcy

THE GREEN DUCK Jeudi 12 mars, 21h00 La Grange de la Tremblay Yvelines

Groupe de musique irlandaise installé en France, The Green Duck vous embarque pour un voyage festif au coeur de l’Irlande. Mais attention, ce ne sont pas des canards de basse-cour !

Ce sont des canards sauvages, libres, indomptables, qui sèment leur énergie partout où la musique résonne.

Avec eux, l’esprit celte s’invite sur scène dans une ambiance conviviale et déchaînée.

Un vent de liberté et de rythmes endiablés souffle partout où ils passent.

La Grange de la Tremblay rue du Parc, 79390 Bois-d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France

