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The James Brown Tribute Show Palais des Congrès Saint-Raphaël

The James Brown Tribute Show Palais des Congrès Saint-Raphaël samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Palais des Congrès

Adresse : 101 Rue du Commandant le Prieur

Ville : 83700 Saint-Raphaël

Département : Var

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Saint-Raphaël

The James Brown Tribute Show

Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Cette année le Saint-Raph’ Jazz Festival propose un concert exceptionnel !
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Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 89 00  billetterie@ville-saintraphael.fr

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English :

This year, the Saint-Raphaël Jazz Festival is presenting a special concert!

L’événement The James Brown Tribute Show Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Saint-Raphaël

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