The James Brown Tribute Show Palais des Congrès Saint-Raphaël
The James Brown Tribute Show Palais des Congrès Saint-Raphaël samedi 11 juillet 2026.
Saint-Raphaël
The James Brown Tribute Show
Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Cette année le Saint-Raph’ Jazz Festival propose un concert exceptionnel !
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Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr
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English :
This year, the Saint-Raphaël Jazz Festival is presenting a special concert!
L’événement The James Brown Tribute Show Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Saint-Raphaël
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