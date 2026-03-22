The Jury Experience Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 21:00 – 22:00

Gratuit : non 24 € à 39 € 24 € à 39 € Réservation : semaphore-nantes.fr/programmation Tout public

Pèce de théâtre immersive. Tu as été convoqué pour être juré.Plonge au cœur d’un procès à haut risque qui remettra en question tes convictions sur la culpabilité, l’innocence et le vrai sens de la justice. « The Jury Experience » fait passer le théâtre au niveau supérieur, car le public devient un élément-clé de l’expérience. En qualité de membre du jury, tu analyseras les témoignages, les contre-interrogatoires et les analyses forensiques, dans ta quête de justice. Chaque mot compte. Chaque détail est essentiel. À la fin, tu devras passer au vote pour décider du sort de l’accusé. Justice sera-t-elle rendue?? Le sort de l’accusé est entre tes mains. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://www.semaphore-nantes.fr/programmation



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