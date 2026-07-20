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AGENDA · Le Cannet

The Lary Magic Family Salle de La Palestre Le Cannet

vendredi 23 octobre 2026 · Salle de La Palestre · Le Cannet

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de La Palestre
Adresse
730 Av. G. Pompidou
Ville
06110 Le Cannet
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Le Cannet

The Lary Magic Family

Salle de La Palestre 730 Av. G. Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

“Un héritage spectaculaire entre tradition et modernité”
  .

Salle de La Palestre 730 Av. G. Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88  bienvenue@lapalestre.eu

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English :

A spectacular blend of tradition and modernity?

L’événement The Lary Magic Family Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur

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