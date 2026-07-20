The Lary Magic Family Salle de La Palestre Le Cannet

vendredi 23 octobre 2026 · Salle de La Palestre · Le Cannet

Informations pratiques

Le Cannet

The Lary Magic Family

Salle de La Palestre 730 Av. G. Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

“Un héritage spectaculaire entre tradition et modernité”

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Salle de La Palestre 730 Av. G. Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88 bienvenue@lapalestre.eu

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English :

A spectacular blend of tradition and modernity?

L’événement The Lary Magic Family Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur