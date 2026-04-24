THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME CCM JOHN LENNON Limoges
THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME CCM JOHN LENNON Limoges vendredi 16 octobre 2026.
THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME Début : 2026-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87
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