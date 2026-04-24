Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME CCM JOHN LENNON Limoges

THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME CCM JOHN LENNON Limoges

THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME CCM JOHN LENNON Limoges vendredi 16 octobre 2026.

Lieu : CCM JOHN LENNON

Adresse : 41 rue de Feytiat

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Heure de début : 20:30

THE LOCOS (Ex-Ska P) / VILLA FANTÔME Début : 2026-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87

À voir aussi à Limoges (87)