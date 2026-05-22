The Messthetics & James Brandon Lewis Place des Jacobins Le Mans
The Messthetics & James Brandon Lewis Place des Jacobins Le Mans jeudi 29 octobre 2026.
Le Mans
The Messthetics & James Brandon Lewis
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:30:00
fin : 2026-10-29 23:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Formé en 2018, The Messthetics est un supergroupe composé du bassiste Joe Lally et du batteur Brendan Canty, du légendaire projet punk-hardcore Fugazi, ainsi que du guitariste Anthony Pirog.
Ce trio aux sonorités jazz punk jam est rapidement rejoint par le saxophoniste James Brandon Lewis, qui apporte à leurs morceaux une nouvelle dimension, poussant les explorations musicales encore plus loin.
Leur premier album à quatre est sorti au printemps 2024 sur le label mythique Impulse ! .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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L’événement The Messthetics & James Brandon Lewis Le Mans a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT72
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