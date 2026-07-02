The Musical Story of Elvis, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes
vendredi 15 janvier 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
The Musical Story of Elvis Vendredi 15 janvier 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique
52 € à 90,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T22:00:00+01:00
Ce concert unique retrace l’héritage musical et la vie d’Elvis. Du Gospel au Rock’n’Roll endiablé, en passant par le Blues : ce sont deux heures de show inoubliables.
L’Américain Nils Strassburg, incarnant Elvis sur scène, n’imite pas seulement le roi du Rock’n’roll, il le vit !
« The musical story of Elvis » est un hommage grandiose à cet artiste hors du commun.
Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/the-musical-story-of-elvis.html »}]
Concert LAPS Le LAPS
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