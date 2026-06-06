Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris

The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris

The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris samedi 9 janvier 2027.

Lieu : L'Olympia - Bruno Coquatrix

Adresse : 28 Boulevard des Capucines

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 janvier 2027

Fin : samedi 9 janvier 2027

Tarif : <p>De 57,50 € à 96,00 € </p>

L’américain Nils Strassburg est l’un des meilleurs
interprètes au monde incarnant Elvis sur scène, témoigné par les différents
critiques de HBO/Time Warner. Il n’imite pas seulement le roi du Rock’n’roll,
il le vit !

Les tubes comme « Burning Love », « Love Me Tender »,
« Suspicious Minds » et autres intemporels ont été réarrangés dans des
versions plus contemporaines et encore plus rock !

« The musical story of Elvis » est un hommage grandiose à
cet artiste hors du commun. Sa réincarnation !

Cette année marquera les 50 ans de la mort d’Elvis,
l’occasion de célébrer la tournée anniversaire de la légende dans toute la
France !

Du Gospel au Rock’n’Roll endiablé en passant par le Blues, vous assisterez à deux heures de show inoubliables qui retracent l’héritage musical et la vie d’Elvis.
Le samedi 09 janvier 2027
de 20h00 à 22h00
payant

De 57,50 € à 96,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-09T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-09T20:00:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00

L’Olympia – Bruno Coquatrix 28 Boulevard des Capucines  75009 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-musical-story-of-elvis-paris-2027-01-09


Afficher la carte du lieu L’Olympia – Bruno Coquatrix et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)