The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris

L’américain Nils Strassburg est l’un des meilleurs

interprètes au monde incarnant Elvis sur scène, témoigné par les différents

critiques de HBO/Time Warner. Il n’imite pas seulement le roi du Rock’n’roll,

il le vit !

Les tubes comme « Burning Love », « Love Me Tender »,

« Suspicious Minds » et autres intemporels ont été réarrangés dans des

versions plus contemporaines et encore plus rock !

« The musical story of Elvis » est un hommage grandiose à

cet artiste hors du commun. Sa réincarnation !

Cette année marquera les 50 ans de la mort d’Elvis,

l’occasion de célébrer la tournée anniversaire de la légende dans toute la

France !

Du Gospel au Rock’n’Roll endiablé en passant par le Blues, vous assisterez à deux heures de show inoubliables qui retracent l’héritage musical et la vie d’Elvis.

Le samedi 09 janvier 2027

de 20h00 à 22h00

payant

De 57,50 € à 96,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-09T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-09T20:00:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00

L’Olympia – Bruno Coquatrix 28 Boulevard des Capucines 75009 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-musical-story-of-elvis-paris-2027-01-09



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