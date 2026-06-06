The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris
The Musical Story of Elvis revient en France du 02 au 17 janvier 2027 à l’Olympia à Paris le 09 janvier à 20h ! L’Olympia – Bruno Coquatrix Paris samedi 9 janvier 2027.
L’américain Nils Strassburg est l’un des meilleurs
interprètes au monde incarnant Elvis sur scène, témoigné par les différents
critiques de HBO/Time Warner. Il n’imite pas seulement le roi du Rock’n’roll,
il le vit !
Les tubes comme « Burning Love », « Love Me Tender »,
« Suspicious Minds » et autres intemporels ont été réarrangés dans des
versions plus contemporaines et encore plus rock !
« The musical story of Elvis » est un hommage grandiose à
cet artiste hors du commun. Sa réincarnation !
Cette année marquera les 50 ans de la mort d’Elvis,
l’occasion de célébrer la tournée anniversaire de la légende dans toute la
France !
Du Gospel au Rock’n’Roll endiablé en passant par le Blues, vous assisterez à deux heures de show inoubliables qui retracent l’héritage musical et la vie d’Elvis.
Le samedi 09 janvier 2027
de 20h00 à 22h00
payant
De 57,50 € à 96,00 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-09T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-09T20:00:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00
L’Olympia – Bruno Coquatrix 28 Boulevard des Capucines 75009 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-musical-story-of-elvis-paris-2027-01-09
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