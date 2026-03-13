The Northern Threads SUPERSONIC Paris

THE NORTHERN THREADS (22h30)

(Indie rock – Whispering Pines Collective – Cumbria, UK)

Le groupe Northern Threads s’est formé en 2016 et a depuis fait des tournées avec des groupes tels que The Snuts, Twisted Wheel, notamment en première partie de The Vaccines, Scouting For Girls et Bad Nerves, pour n’en citer que quelques-uns. Ces dernières années ont été importantes pour le groupe, qui a effectué trois tournées au Royaume-Uni et participé à de nombreux festivals, notamment en tête d’affiche de la scène BBC Introducing au Kendal Calling.

Pour poursuivre sur leur lancée en 2026, ils viennent de sortir leur nouveau titre « Hey Now », qui sera suivi d’autres morceaux, d’une tournée au Royaume-Uni et bien plus encore.

Les 3 influences : Kings of Leon, Catfish & The Bottlemen, The Snuts

https://open.spotify.com/artist/5Zvyps1yeDJA4qy0plYjUc…

https://www.youtube.com/@northernthreads1907

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 17 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… The Vaccines, The Snuts & Bad Nerves.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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