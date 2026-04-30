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The Notwist + 1ère partie STEREOLUX Nantes

The Notwist + 1ère partie STEREOLUX Nantes

The Notwist + 1ère partie STEREOLUX Nantes vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : Prévente : 20.8€ | Carte Stereolux : 16€ | Abonné·e partenaire : 16€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 20.8€ | Carte Stereolux : 16€ | Abonné·e partenaire : 16€  

Presque 30 ans d’une existence discrète mais d’une exigence rare et précieuse, et une dizaine d’albums mêlant pop, jazz et électronique qui ont fait du groupe des frères Acher une figure majeure et respectée de la scène indie. Toujours à l’affût de nouvelles expériences, leur chemin inspire le plus grand respect.

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/notwist-1ere-partie-30102026-1930


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