The official blues brothers revue, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

The official blues brothers revue Samedi 14 novembre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T23:30:00+01:00

Le duo, composé de Kieron (Elwood Blues) Lafferty et Wayne (Jake Blues) Catania, a été sélectionné par Aykroyd, Belushi Pisano et le directeur musical original des Blues Brothers, Paul Shaffer, pour reprendre le flambeau allumé pour la première fois par le duo emblématique Aykroyd et John Belushi dans Saturday Night Live en 1978, puis immortalisé dans le film éponyme à succès réalisé par John Landis en 1980.

Judy Belushi, qualifiant le duo de tout sauf d’imitation de l’original, a déclaré : « Kieron et Wayne ne sont pas des imitateurs, ils vivent la musique et incarnent les personnages. Ils comprennent l’esprit des Blues Brothers et se délectent de la joie d’être Jake et Elwood ». Soutenu par le groupe Intercontinental Rhythm & Blues Band, composé de musiciens de renom, The Official Blues Brothers Revue est une expérience multimédia interactive qui met en valeur leur talent indéniable dans des chansons qui constituent une véritable encyclopédie du rock, du blues et de la soul. Le public de tous âges s’est levé pour applaudir le duo qui a interprété des classiques tels que « Soul Man », « Gimme Some Lovin’ », « Sweet Home Chicago » et « Shout ».

Un critique s’est récemment enthousiasmé : « … ce spectacle endiablé dégage la même énergie authentique que les performances d’Aykroyd et Belushi. Des interprètes moins talentueux pourraient être tentés de laisser leurs personnages sombrer dans la parodie, mais pas Catania et Lafferty, baby !

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/the-official-blues-brothers-revue/147539 »}]

Ce spectacle endiablé dégage la même énergie authentique que les performances d’Aykroyd et Belushi.