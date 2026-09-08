The Orchestra (For Now) • Sarakiniko • Carrying SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

THE ORCHESTRA (FOR NOW) (22h00)

(Post punk – Londres, UK)

Ces deux dernières années, le groupe a connu une ascension dont la plupart des nouveaux groupes ne peuvent que rêver. The Orchestra (For Now) s’est produit sur la scène principale du Green Man Festival, a participé à l’End Of The Road Festival et a donné plusieurs concerts à guichets fermés en tête d’affiche avant même de sortir officiellement un single. Après avoir peaufiné son son sur la scène live londonienne, le groupe a sorti son premier EP très attendu, Plan 75, début 2025, déclenchant un véritable engouement tant chez les critiques que parmi ses fans, devenus une véritable communauté. Capturant cette même énergie et cette même passion qui avaient fait d’eux un succès incontournable grâce au bouche-à-oreille, le groupe a écoulé la version exclusive de leur EP chez Rough Trade en moins de 12 heures, a reçu les éloges de médias tels que NME, DIY, Rolling Stone, So Young, Clash, DORK et Billboard, et a fait salle comble lors de leur concert de lancement à l’Institute of Contemporary Arts de Londres.

https://theorchestrafornow.bandcamp.com/

SARAKINIKO (21h00)

(Mud pop – Howlin’ Banana Records – Côtes d’armor, FR)

Après Dehors (2023), une session KEXP et des concerts avec Vox Low et The Limiñanas, Sarakiniko s’ancre dans l’identité gracieuse « d’un son corrosif qui en a hypnotisé plus d’un ». Sa musique, qu’il nomme mud-pop, chantée en français, est aussi sophistiquée qu’exigeante ; de la douceur taillée à gros coups de ciseaux et de burins dans un tronc d’arbre. Son troisième album paraîtra en décembre 2026 sur Howlin’ Banana Records.

Les 3 influences : Primal Scream, Andrew Weatherall, Yves Simon

https://www.youtube.com/channel/UCMrBpHLPqFMiC4_WgPYv78w

CARRYING (20h00)

(Math noise – Paris, FR)

Carrying est un quartet mathématique. Âgés de 21 à 23 ans, ils comptent bien aller jusqu’à 22 et 24. Le groupe adore les catering bien fournis (beignets au chocolat) la Moogerfooger, les Flying Samouraï et les Mars Volta. Non mécontents de faire du bruit, ils explorent leurs couplets mélodiques en s’inspirant des grands English Teacher mais ont tendance à souvent déraper à l’arrivée des refrains.

Les 3 influences : English Teacher, Geese, The Mars Volta

https://linktr.ee/pareidolia.music

https://youtube.com/@pareidolia-g7w?si=ibC0D96hG0mruz84

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Jeudi 10 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Black Country New Road, Maruja & Squid

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5XZbZANbH https://fb.me/e/5XZbZANbH



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